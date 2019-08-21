33-летняя Ольга Бузова — самая обсуждаемая медиаперсона в российском шоу-бизнесе. Звезда постоянно открывает новые таланты и работает сразу в нескольких направлениях. Знаменитость уже примерила на себя множество амплуа: участница телешоу «Дом-2», телеведущая, модель, бизнесвумен, даже ресторатор — в Москве работает заведение BuzFood.

Кроме того, Бузова является успешным блогером в Инстаграме, чем только подогревает интерес к своей персоне, публикуя откровенные фото. На сегодня у звезды больше 16 миллионов подписчиков, которые активно комментируют снимки телеведущей.

Горячие фото Ольги Бузовой

Самые горячие фото Ольги Бузовой: лучшее из Инстаграма 1/14 Instagram @buzova86 2/14 Instagram @buzova86 3/14 Instagram @buzova86 4/14 Instagram @buzova86 5/14 Instagram @buzova86 6/14 Instagram @buzova86 7/14 Instagram @buzova86 8/14 Instagram @buzova86 9/14 Instagram @buzova86 10/14 Instagram @buzova86 11/14 Instagram @buzova86 12/14 Instagram @buzova86 13/14 Instagram @buzova86 14/14 Instagram @buzova86 Горячие фото Ольги Бузовой

Два года назад Бузова неслучайно получила звание самой сексуальной девушки по версии читателей «Комсомолки». Ольга с завидным постоянством выкладывает в Инстаграме полуобнаженные фото. Особенно у фолловеров вызывают восторг снимки Бузовой в купальнике.

Певица часто демонстрирует стройную фигуру в бикини и мини-бикини, что вызывает шквал одобрительных комментариев. Поклонники активно обсуждают ее длинные ноги, идеальный пресс и упругие ягодицы. Не обходится и без хейтеров, которые, впрочем, только увеличивают посещаемость ее микроблога. Только за 2017 год Бузова заработала на рекламе в Инстаграме, по приблизительным оценкам, 70 миллионов рублей.

Из грязи в князи: как Ольга Бузова захватила российский шоу-бизнес? Читайте в 🌟 биографии на 5-tv.ru (там тоже немало горячих фото).