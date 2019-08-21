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  4. Самые горячие фото Ольги Бузовой: лучшее из Инстаграма

Самые горячие фото Ольги Бузовой: лучшее из Инстаграма

, 17:23 Видео 2 611

Телеведущей и певице — немного за 30. И если смотреть снимки десятилетней давности, становится понятно: с годами она только хорошеет.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 569

33-летняя  — самая обсуждаемая медиаперсона в российском шоу-бизнесе. Звезда постоянно открывает новые таланты и работает сразу в нескольких направлениях. Знаменитость уже примерила на себя множество амплуа: участница телешоу «Дом-2», телеведущая, модель, бизнесвумен, даже ресторатор — в Москве работает заведение BuzFood.

Кроме того, Бузова является успешным блогером в Инстаграме, чем только подогревает интерес к своей персоне, публикуя откровенные фото. На сегодня у звезды больше 16 миллионов подписчиков, которые активно комментируют снимки телеведущей.

Горячие фото Ольги Бузовой

Самые горячие фото Ольги Бузовой: лучшее из Инстаграма

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Instagram @buzova86

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Instagram @buzova86

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Instagram @buzova86

4/14

Instagram @buzova86

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Instagram @buzova86

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Instagram @buzova86

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Instagram @buzova86

8/14

Instagram @buzova86

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Instagram @buzova86

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Instagram @buzova86

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Instagram @buzova86

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Instagram @buzova86

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Instagram @buzova86

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Instagram @buzova86

Горячие фото Ольги Бузовой

Два года назад Бузова неслучайно получила звание самой сексуальной девушки по версии читателей «Комсомолки». Ольга с завидным постоянством выкладывает в Инстаграме полуобнаженные фото. Особенно у фолловеров вызывают восторг снимки Бузовой в купальнике.

Певица часто демонстрирует стройную фигуру в бикини и мини-бикини, что вызывает шквал одобрительных комментариев. Поклонники активно обсуждают ее длинные ноги, идеальный пресс и упругие ягодицы. Не обходится и без хейтеров, которые, впрочем, только увеличивают посещаемость ее микроблога. Только за 2017 год Бузова заработала на рекламе в Инстаграме, по приблизительным оценкам, 70 миллионов рублей.

Из грязи в князи: как захватила российский шоу-бизнес? Читайте в 🌟 биографии на 5-tv.ru (там тоже немало горячих фото).

Тема:
Ольга Бузова 569
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