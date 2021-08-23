Лаврентьев день: что можно и категорически нельзя делать 23 августа

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Нюра Незванова
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В этот день необходима максимальная концентрация для завершения начатого дела.

Лаврентьев день: что можно и категорически нельзя делать 23 августа

Фото: days.pravoslavie.ru

23 августа христиане чтят память святого Лаврентия Римского, жившего в III веке н. э. и пострадавшего за веру. Будучи священнослужителем, он взял на себя опеку над обездоленными, пишет «Утро.ру».

Властям Вечного города популярность Лаврентия пришлась не по нраву, его заключили в темницу, но и там он совершал чудеса, исцелял больных, и тем самым многих обратил в христианскую веру.

Несмотря на заточение, ему удалось раздать указание распределить все сокровища церкви нуждающимся, что привело его стражников в ярость. Однако Лаврентий, указывая на нищих и калек, заявил: «Вот истинные сокровища церкви». После этого он был подвергнут пыткам, от которых и скончался. С тех пор он почитается святым.

Также в этот день Русская православная церковь вспоминает другого Лаврентия — Калужского, который жил в XV–XVI веках. По преданию, дар этого юродивого помог защитить Калугу от нападения крымских татар в 1512 году. Около места погребения святого Лаврентия построен Лаврентьевский монастырь.

Что можно и нужно делать 23 августа

В народе Лаврентия считали целителем глазных болезней, а потому молились ему о прозрении, а также о защите от сглаза.

Итак, требуется предельная концентрация на завершении дела, которое было задумано ранее. Сегодня — финишная прямая, которая предполагает самоконтроль, адекватное соизмерение своих усилий. Сконцентрируйтесь на своем жизненном пути. Обязательное условие при этом — понимание своей уникальности.

Этот день благоприятен для путешествий, паломничеств, поездок за город и командировок, принятия обетов и принесения клятв.

В качестве оберега, согласно данным некоторых эзотерических школ, сегодня лучше всего надеть украшение из голубого нефрита, которое, впрочем, навряд ли найдется у каждого. Заменой ему может послужить украшение с голубым агатом, синими сапфиром или яшмой.

Что нельзя делать 23 августа

Враг сегодняшнего дня — пассивность, лень, бессмысленное времяпрепровождение, например, за просмотром телевизора, компьютерной игрой или чтением «чужих» новостей в соцсетях. Дело в том, что к данному периоду лунного цикла человек достигает своеобразного апогея в своей силе, и если все это свести на нет своим бездельем, то вся эта энергия в той или иной мере выступит против него.

Именины: Афанасий, Вячеслав, Роман, Лаврентий, Савва.

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