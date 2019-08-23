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  4. Тайна Шостаковича: кому композитор адресовал любовные письма, проданные на аукционе

Тайна Шостаковича: кому композитор адресовал любовные письма, проданные на аукционе

, 10:14 Эфирная новость 100

Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, выложил за редкий лот огромную сумму.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Михаил Озерский

Любовные письма Шостаковича выставили на аукцион в Москве. Стартовую цену лота оценили в 800 тысяч рублей, но покупатель, который пожелал остаться неизвестным, выложил за редкий лот гораздо больше.

И это понятно, ведь главная сенсация — строчки, полные любви и нежности, легендарный композитор адресовал отнюдь не своей супруге.

О бурном романе с балериной Большого театра Ниной Ивановой прежде не знали даже самые дотошные исследователи творчества всемирно известного музыканта.

В семейной тайне с нотками романтики попыталась разобраться Екатерина Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что русский пианист Даниил Трифонов получил премию «Грэмми».

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