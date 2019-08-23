Тайна Шостаковича: кому композитор адресовал любовные письма, проданные на аукционе

Любовные письма Шостаковича выставили на аукцион в Москве. Стартовую цену лота оценили в 800 тысяч рублей, но покупатель, который пожелал остаться неизвестным, выложил за редкий лот гораздо больше.

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