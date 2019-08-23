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«Мы нуждаемся в вас» — Беглов приветствовал участников молодежного форума «Выше крыши»

, 22:12 Видео 13

Образовательная площадка для талантливой и активной молодежи открыта в городе на Неве с 21 по 24 августа.

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Фото, видео : ТАСС/Алексей Даничев, 5-tv.ru

Глава Петербурга Александр Беглов приветствовал участников и гостей Всероссийского молодежного форума «Выше крыши», который проходит в эти дни в спорткомплексе «Юбилейный».

Градоначальник отметил, что Северная столица неспроста считается «кузницей кадров», и заявил, что пришло время молодым людям показать себя.

«Наш конкурс — это начало большого пути. Это начало совместной с вами работы. Я уверен, глядя на вас, что наш город находится в надежных руках, в ваших руках. Я хочу вам пожелать успехов, удачи, дерзновений! Мы нуждаемся в вас, вашей энергии, ваших талантах, вашей решимости и смелости. Удачи, успехов и новых побед! Мы с вами! Вместе мы сделаем многое, и вместе мы победим! Виват Санкт-Петербург!» — сказал Беглов.

В рамках форума его участники посещают лекции, смотрят мастер-классы и занимаются в мастерских. Отдельное внимание организаторы уделили спорту и здоровому образу жизни. 23 августа были объявлены победители конкурсов и правительственных грантов. Форум завершится в субботу, 24 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конкурсе «Мой город — мои возможности», который учредило правительство Петербурга для обновления кадрового резерва Смольного.

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