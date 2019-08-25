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  4. «Розовенький и разговаривает»: Супруга Петра Мамонова о состоянии актера после инфаркта

«Розовенький и разговаривает»: Супруга Петра Мамонова о состоянии актера после инфаркта

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Известного артиста, музыканта и поэта доставили в больницу с инфарктом утром в субботу, 24 августа.

Фото : www.globallookpress.com / © Ekaterina Tsvetkova

Состояние российского музыканта и актера Петра Мамонова стабильное, заметны улучшения. Об этом рассказала супруга артиста Ольга.

Мамонов продолжает находиться под наблюдением врачей, но, по словам его жены, улучшения в его состоянии заметны невооруженным глазом, хотя врачи о них и не упоминают.

«Видно — губы же черные были, а сейчас хорошенький, розовенький. И разговаривает, и все разумно, и все логично», — цитирует РИА Новости Ольгу Мамонову.

Кроме того, актер попросил супругу привезти ему диски с записью проповедей отца Дмитрия Смирнова — Мамонов сказал, что хочет послушать их, чтобы не лежать «как дурак».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию в субботу, 24 августа. У 68-летнего артиста случился инфаркт миокарда.

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