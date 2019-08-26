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В Абхазии завершились выборы президента страны — видео

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В настоящее время идет подсчет голосов — кандидаты идут «ноздря в ноздрю».

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Фото, видео : © РИА Новости / Илья Питалев, YouTube / apsny.today

В Абхазии в воскресенье, 25 августа, состоялись выборы президента страны. Как сообщает РИА Новости, трое лидеров идут «ноздря в ноздрю».

По последним данным, действующий президент Рауль Хаджимба набирает более 26 процентов голосов, его ближайшие конкуренты — советник министра Олег Аршба и оппозиционер Алхас Квициния — более 25 и 24 процента соответственно.

К настоящему времени подсчитано более 50 тысяч голосов.

К слову, ранее в интервью российскому агентству действующий глава Абхазии заявлял, что явного лидера в этой предвыборной гонке нет. Согласно законодательству страны, выборы считаются состоявшимися при явке выше 50 процентов избирателей. По данным ЦИК нарушений не зафиксировано, а необходимый порог явки был преодолен. Будущий глава государства также должен получить поддержку более половины проголосовавших избирателей.

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