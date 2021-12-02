Россиянкам посоветовали меньше придираться к потенциальным спутникам жизни. Такой подход при дефиците мужчин, как сообщает URA.RU, поможет быстрее выйти замуж.

«В первую очередь, российским женщинам следует перестать конкурировать с другими, а направить свое внимание на то, чтобы увеличивать уровень счастья мужчины рядом с собой. Только это будет мотивировать мужчин оставаться рядом с женщиной, вступать с ней в брак и продолжать род», — утверждает психолог Павел Жавнеров.

Дает специалист и другие советы. Например, не слишком зацикливаться на статусе и богатстве кандидата в мужья, а обращать внимание на психологическую совместимость и комфортное совместное времяпровождение. Также стоит не медлить с выбором партнера и как можно быстрее отправляться регистрировать отношения в ЗАГС.

Такие рекомендации, как утверждает психолог, как никогда актуальны для россиянок. Согласно данным, опубликованным Росстатом, представительниц слабого пола в стране больше. Так, на десять мужчин приходится 11,5 женщины. По прогнозам экспертов, к 2036-му эта пропорция не сильно изменится. К тому, что женщин больше мужчин, приводит более высокая смертность среди преставителей сильного пола.

Любопытно, что иная обстановка наблюдается только на Чукотке. Там на десять мужчин приходится около 9,5 женщины. Причем эксперты полагают, что через 15 лет будет десять к восьми.

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