ФСБ обнародовала имена карателей, виновных в геноциде мирного населения в годы ВОВ

Управление ФСБ по Новгородской области опубликовало список латвийских карателей, которые уничтожали мирное население во время оккупации фашистами в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.

Сообщается, что на месте массового захоронения были обнаружены останки более 500 человек, около 50 из которых — дети. В ведомстве отмечают, что в братской могиле могут находиться до пяти тысяч тел.

В рукописном перечне от 1976 года значатся 19 имен уроженцев и жителей Латвийской ССР — Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Загерс Цагерс, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Янис Цирулис, Харис Лиепиньш, Артур Кривиньш и другие. У некоторых указаны воинские звания и места проживания после войны, а также рост, телосложение, цвет волос и глаз.

РИА Новости

Все они избежали суда и впоследствии скрылись на территории США, Канады и ФРГ. Руководил «тайлькомандой» немецкий генерал Герцог Курт, который был предан в декабре 1947 года Военному трибуналу Ленинградского военного округа за «зверские расправы над советскими гражданами».

РИА Новости

Уголовное дело о геноциде населения в деревне Жестяная Горка и селе Черное было возбуждено в мае 2019 года. Речь идет о событиях 1941–1943 годов.