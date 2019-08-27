ФСБ обнародовала имена карателей, виновных в геноциде мирного населения в годы ВОВ

Управление ФСБ по Новгородской области опубликовало список латвийских карателей, которые уничтожали мирное население во время оккупации фашистами в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.
Сообщается, что на месте массового захоронения были обнаружены останки более 500 человек, около 50 из которых — дети. В ведомстве отмечают, что в братской могиле могут находиться до пяти тысяч тел.
В рукописном перечне от 1976 года значатся 19 имен уроженцев и жителей Латвийской ССР —
Все они избежали суда и впоследствии скрылись на территории США, Канады и ФРГ. Руководил «тайлькомандой» немецкий генерал Герцог Курт, который был предан в декабре 1947 года Военному трибуналу Ленинградского военного округа за «зверские расправы над советскими гражданами».
Уголовное дело о геноциде населения в деревне Жестяная Горка и селе Черное было возбуждено в мае 2019 года. Речь идет о событиях 1941–1943 годов.