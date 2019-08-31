  1. Пятый канал
  4. Участника несанкционированной акции обвинили в нападении на полицейского

Участника несанкционированной акции обвинили в нападении на полицейского

, 16:16 53

Айдар Губайдулин арестован за участие в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.

Фото : ВКонтакте

Следственный комитет предъявил обвинение в покушение на насилие в отношении представителя власти Айдару Губайдулину, арестованному за участие в несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

«Ему предъявили обвинение в окончательной редакции, следственные действия в отношении него завершены», — сказал юрист.

Ранее Губайдуллин обвинялся в участии в массовых беспорядках. По этой статье ему грозило до восьми лет лишения свободы. Наказание по новой статье предусмотрено более мягкое.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Следственный комитет опубликовал видео, на котором участник несанкционированной акции распыляет газ из баллончика в сотрудников правоохранительных органов. Обвинение в этом преступлении предъявлено Ивану Подкопаеву, он находится под арестом.

Читайте также

+21° Днём +21°
Ночью +14°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 31 августа: Скорпионы, не бойтесь боли!

Последние новости

17:25
Женщина с коляской была сбита на остановке в Петербурге вылетевшим на тротуар авто
17:13
Гендиректор TEZ Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался в возрасте 46 лет
17:07
Известный кинорежиссер Сергей Соловьев так и не оправился после смерти сына
16:49
Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций
16:33
Антон Макарский откровенно рассказал, за что наказывает детей
16:16
Участника несанкционированной акции обвинили в нападении на полицейского

Сейчас читают

«Покруче бати»: Нагиев опубликовал редкое фото сына и поздравил его с юбилеем
Оксана Воеводина призвала экс-короля Малайзии уделить внимание сыну
«Вылитый дедушка»: Ксения Собчак опубликовала трогательное видео с маленьким сыном

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги