Участника несанкционированной акции обвинили в нападении на полицейского

Следственный комитет предъявил обвинение в покушение на насилие в отношении представителя власти Айдару Губайдулину, арестованному за участие в несанкционированной акции в Москве 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

«Ему предъявили обвинение в окончательной редакции, следственные действия в отношении него завершены» , — сказал юрист.

Ранее Губайдуллин обвинялся в участии в массовых беспорядках. По этой статье ему грозило до восьми лет лишения свободы. Наказание по новой статье предусмотрено более мягкое.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Следственный комитет опубликовал видео, на котором участник несанкционированной акции распыляет газ из баллончика в сотрудников правоохранительных органов. Обвинение в этом преступлении предъявлено Ивану Подкопаеву, он находится под арестом.