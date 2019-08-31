В чем суть соглашения США, Украины и Польши по газу

Сегодня, 31 августа, представители США, Польши и Украины подписали соглашение о безопасности поставок газа. Со стороны Штатов участвовал министр энергетики Рик Перри, от Назележной — секретарь СНБО Александр Данилюк, от Польши — представитель правительства по энергетическим вопросам Петр Наимский.

По планам к 2021 году Варшава будет поставлять в Киев в четыре раза больше газа, чем сегодня. Для этого будут построены дополнительные инфраструктурные объекты на границе двух стран. В перспективе новым участком газопровода хотят воспользоваться американцы, которые будут поставлять на Украину свой сжиженный природный газ (СПГ).

Что интересно, наибольше траты на строительство понесут именно украинцы — им необходимо построить свыше 100 километров газопровода, тогда как полякам — только полтора. При этом поставки из Европы не смогут полностью покрыть потребности страны, только лишь обеспечить энергетическую безопасность в случае дефицита.

Соглашение подписано за несколько месяцев до окончания транзитного соглашения между Киевом и Москвой. На Украине опасаются, что из-за новых российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», их инфраструктура окажется невостребованной.