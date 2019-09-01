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  4. «Красивые!» Танец Плющенко и Рудковской покорил фанатов — видео

«Красивые!» Танец Плющенко и Рудковской покорил фанатов — видео

, 16:45 Видео 321

Супруги исполнили медленный танец на Дрезденском балу в Санкт-Петербурге.

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Фото, видео : Instagram @rudkovskayaofficial

Поклонников музыкального продюсера Яны Рудковской покорил ее медленный танец с супругом — Евгением Плющенко — на Дрезденском оперном балу в Санкт-Петербурге, который прошел вечером в субботу, 31 августа.

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«Закружились в танце с Евгением на Дрезденском балу под романтичного Эмина! Вот так и кружимся вместе уже 12 лет», — написала Рудковская в подписи к ролику с бала.

За четыре часа с момента публикации запись была просмотрена более ста тысяч раз. Поклонники оставили сотни комментариев, в которых выразили свой восторг от видео.

«Влюбленные, красивые и счастливые! Приятно смотреть!» — прокомментировал один из поклонников.

«Очень красивая пара!» — добавил другой.

«Как вам повезло друг с другом!» — не сдержался еще один пользователь.

«В глазах у Евгения вечное восхищение!» — отметил юзер.

«Просто супер!» — написал очередной поклонник.

Дрезденский оперный бал открыл гала-концерт в Михайловском театре с участием звезд мировой оперной сцены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская станет героиней нового шоу Ксении Собчак в духе «Семейства Кардашьян».

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