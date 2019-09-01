Поклонников музыкального продюсера Яны Рудковской покорил ее медленный танец с супругом — Евгением Плющенко — на Дрезденском оперном балу в Санкт-Петербурге, который прошел вечером в субботу, 31 августа.
«Все сбудется, стоит только расхотеть»: В Петербурге открыли памятник Раневской
За четыре часа с момента публикации запись была просмотрена более ста тысяч раз. Поклонники оставили сотни комментариев, в которых выразили свой восторг от видео.
«Влюбленные, красивые и счастливые! Приятно смотреть!» — прокомментировал один из поклонников.
«Очень красивая пара!» — добавил другой.
«Как вам повезло друг с другом!» — не сдержался еще один пользователь.
«В глазах у Евгения вечное восхищение!» — отметил юзер.
«Просто супер!» — написал очередной поклонник.
Дрезденский оперный бал открыл гала-концерт в Михайловском театре с участием звезд мировой оперной сцены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рудковская станет героиней нового шоу Ксении Собчак в духе «Семейства Кардашьян».