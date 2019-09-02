В Челябинске пожар уничтожил жилища каменного века в заповеднике Аркаим

Пожар в Челябинской области уничтожил жилища каменного века — огонь в ночь на 1 сентября бушевал в заповеднике Аркаим. Как сообщают сотрудники заповедника, никто из туристов или работников не пострадал.
К счастью, охвачен огнем оказался так называемый новодел — постройки, которые создали сами сотрудники Аркаима. Их руками были построены несколько юрт, полностью имитирующих жилища, которые существовали в каменном веке. Кроме того, внутри юрт находилась музейная экспозиция. Тушение пламени заняло несколько минут, однако этого времени оказалось достаточно, чтобы уничтожить две из трех реконструированных юрт.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что серьезный пожар произошел на ТЭЦ во Владивостоке.