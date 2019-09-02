В Челябинске пожар уничтожил жилища каменного века в заповеднике Аркаим

Пожар в Челябинской области уничтожил жилища каменного века — огонь в ночь на 1 сентября бушевал в заповеднике Аркаим. Как сообщают сотрудники заповедника, никто из туристов или работников не пострадал.

К счастью, охвачен огнем оказался так называемый новодел — постройки, которые создали сами сотрудники Аркаима. Их руками были построены несколько юрт, полностью имитирующих жилища, которые существовали в каменном веке. Кроме того, внутри юрт находилась музейная экспозиция. Тушение пламени заняло несколько минут, однако этого времени оказалось достаточно, чтобы уничтожить две из трех реконструированных юрт.

«С большой долей вероятности, это поджог. Следователи и пожарные работают на месте», — заявил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

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