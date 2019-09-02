  1. Пятый канал
  4. В Челябинске пожар уничтожил жилища каменного века в заповеднике Аркаим

В Челябинске пожар уничтожил жилища каменного века в заповеднике Аркаим

, 7:20 38

Региональные власти предполагают, что огонь мог возникнуть в результате поджога.

Фото : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Павел Лисицын

Пожар в Челябинской области уничтожил жилища каменного века — огонь в ночь на 1 сентября бушевал в заповеднике Аркаим. Как сообщают сотрудники заповедника, никто из туристов или работников не пострадал.

К счастью, охвачен огнем оказался так называемый новодел — постройки, которые создали сами сотрудники Аркаима. Их руками были построены несколько юрт, полностью имитирующих жилища, которые существовали в каменном веке. Кроме того, внутри юрт находилась музейная экспозиция. Тушение пламени заняло несколько минут, однако этого времени оказалось достаточно, чтобы уничтожить две из трех реконструированных юрт.

«С большой долей вероятности, это поджог. Следователи и пожарные работают на месте», — заявил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что серьезный пожар произошел на ТЭЦ во Владивостоке.

Читайте также

+13° Днём +24°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!

Последние новости

7:36
«Нужны красивые!» Андрей Разин рассказал о кастинге в «Ласковый май»
7:29
Сбившего детей водителя Porsche часто видели рядом с место ДТП
7:20
В Челябинске пожар уничтожил жилища каменного века в заповеднике Аркаим
7:14
Дым и взрывы: болельщики ЦСКА оторвались в Туле
7:03
«Пр-р-рическа»: Лиза Галкина решила стать личным парикмахером мамы
6:25
«Валить в одного»: Тимати подверг себя риску на отдыхе

Сейчас читают

Гороскоп на 2 сентября: Близнецы, будьте осторожны с финансами!
Самойлов день: что категорически нельзя делать 2 сентября?
«Сражаемся за дошираки»: ураган оставил семью Джигана без возможности купить еду

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги