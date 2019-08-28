Серьезный пожар произошел 28 августа на ТЭЦ-2 во Владивостоке, пишет newsvl.ru

Около 19:30 жители столицы Приморья услышали громкий хлопок и увидели столб черного дыма, который поднимался на улице Фадеева.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горело оборудование на открытой территории. Огонь охватил площадь 30 квадратных метров. Через полчаса пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали. Инцидент не повлиял на работу электростанции. Что стало его причиной — устанавливают специалисты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МЧС Приморский край (@mchs_vdk) 28 Авг 2019 в 4:27 PDT

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