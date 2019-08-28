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Серьезный пожар произошел на ТЭЦ во Владивостоке — видео

, 20:13 Видео 24

За громким хлопком последовало возгорание на территории электростанции в столице Приморья.

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Фото, видео : YouTube @ newsvlru

Серьезный пожар произошел 28 августа на ТЭЦ-2 во Владивостоке, пишет newsvl.ru

Около 19:30 жители столицы Приморья услышали громкий хлопок и увидели столб черного дыма, который поднимался на улице Фадеева.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горело оборудование на открытой территории. Огонь охватил площадь 30 квадратных метров. Через полчаса пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали. Инцидент не повлиял на работу электростанции. Что стало его причиной — устанавливают специалисты.

 
 
 
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Публикация от МЧС Приморский край (@mchs_vdk)

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подтоплении Владивостока из-за проливных дождей.

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