Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко будет обучаться на дому

Сын музыкального продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша не будет ходить в школу. Шестилетний мальчик сызмальства занимается фигурным катанием. Юный спортсмен будет обучаться с репетиторами на дому и, скорее всего, сам сможет оплачивать обучение, сообщает Starhit.ru. В данный момент Саша Плющенко уже в состоянии оплатить няню, охрану, водителя и тренеров.

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По данным издания, сын Рудковской будет числиться в одном из учебных заведений только для того, чтобы впоследствии сдавать экзамены. Саша ежедневно тренируется по будням с 9 утра. В 12 часов у мальчика перерыв на обед и сон. В 13.30 спортсмен вновь отправляется на тренировку, после которой освобождается только после 17 часов вечера. При таком интенсивном графике времени на посещение школы у Саши Плющенко не остается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Плющенко показал, как тренирует маленького сына на льду.