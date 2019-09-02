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«Мохнатая лапа, удар»: Липчанка чуть не погибла из-за нападения циркового ягуара

, 18:46 Фото 64

У 25-летней женщины диагностированы глубокие рваные раны лица, головы и тела.

Фото : ВКонтакте @car_48

Семейное посещение передвижного цирка в Липецке едва не закончилось трагедией — ягуар смог дотянуться из клетки лапой до 25-летней Алены, которая пришла на представление с маленькой дочкой.

Женщину едва спасли от когтей хищника сотрудники труппы, которые направили на него мощную струю воды из поливочной машины. Тем не менее она получила глубокие рваные раны лица, головы, тела.

По словам Алены, само цирковое представление длилось 2,5 часа, и примерно в середине программы она решила выйти на улицу подышать свежим воздухом, оставив дочь в зале.

«Естественно, вышла ненадолго, и не на улицу, а чуть в сторону от входа в сам шатер. Я даже не видела, что там клетки стоят. И тут перед лицом мохнатая лапа, удар… И я ничего не помню. Была оглушена. Только потом помню, меня пытается какой-то зверь подтянуть к клетке. Опять теряю сознание. Помню, как везут в больницу, я хриплю: „Отвезите дочку домой!“. Все. Потом прихожу в себя вся перебинтованная», — рассказала она порталу gorod48.

На следующее утро в больницу к Алене пришли представители цирка и попросили не обращаться в полицию, а пообещали оплатить лечение и вообще оказать любую помощь.

Женщина попросила справки на ягуара о том, что он не болеет бешенством, которые ей были предоставлены. После этого цирк уехал на гастроли в Саратов и с пострадавшей его представители отказались общаться, пригрозив, что обвинят именно ее в произошедшем.

«Посмотрите на мое лицо. Я чуть не потеряла глаз, спасибо врачи спасли его. Порвана щека. Мне теперь нужна косметическая операция. Кто мне ее оплатит? А циркачи — исчезли, хоть и обещали помочь», — переживает она.

ВКонтакте @car_48

Она добавила, что все же обратилась в полицию, хоть и спустя неделю после случившегося.

В то же время, как пишет KP.RU, в администрации цирка уже заявили, что женщина пришла на представление в состоянии алкогольного опьянения и сама приблизилась к клетке на небезопасное расстояние.

Это далеко не первый случай, когда хищные животные нападают на людей в цирке. В Краснодаре львица разодрала девочке лицо. В Краснокамске конь схватил ребенка зубами за бедро, перекинул через себя и чуть не затоптал копытами.

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