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  4. Простой и вкусный рецепт: квашеная капуста по-ленинградски — видео

Простой и вкусный рецепт: квашеная капуста по-ленинградски — видео

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5-tv.ru расскажет о том, как приготовить необычное блюдо по всем правилам.

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Фото, видео : Кадр из кинофильма "Ширли-Мырли", 5-tv.ru

Старинный рецепт квашеной капусты можно интерпретировать по-новому. Блюдо «по-ленинградски» отличается оригинальным кисло-сладким вкусом. О том, как приготовить необычное блюдо по всем правилам, расскажет 5-tv.ru.

Ингредиенты для квашеной капусты по-ленинградски

Для приготовление квашеной капусты по особому рецепту вам понадобятся: сезонная капуста — один килограмм; яблоко — одна штука; морковь — 50 грамм; хрен — 50 грамм; соль — 30 грамм и сахар — 15 грамм.

Рецепт квашеной капусты по-ленинградски

Для начала нужно нарезать капусту тонкой соломкой. К ней следует добавить крупно тертую морковь, и мелко тертый хрен. Важно не переборщить с количеством хрена — высока вероятность того, что квашеная капуста будет иметь чересчур горький вкус. Далее добавляем измельченное на терке яблоко. Все ингредиенты посыпаем солью и сахаром.

Начинаем мять смесь руками. После этого кладем капусту в любую емкость, накрываем деревянным гнетом (круг, закрывающий собой всю поверхность над блюдом) и придавливаем все это любым грузом.

Оставьте капусту кваситься при комнатной температуре на пару дней, а затем переложите в банку под крышку и уберите в холодильник. Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как приготовить салат «Витаминный».

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