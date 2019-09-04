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«Наши в городе»: Какие музыканты поздравят Москву с днем рождения

, 9:00 Эфирная новость 33

На этих выходных москвичи и гости столицы смогут бесплатно послушать знаменитых исполнителей.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Евгения Новоженина, 5-tv.ru

На выходных 7-го и 8 сентября Москва будет отмечать свой день рождения. Среди множества ярких и зрелищных мероприятий, которые ждут жителей и гостей столицы, — музыкальный фестиваль «Наши в Городе». Он пройдет на площади академика Сахарова. На сцене под открытым небом выступят всеми любимые исполнители, среди которых: Найк Борзов, Вадим Самойлов, Гарик Сукачев, группы «Секрет», «Ария». «Пилот» и многие другие

«Будем рады видеть вас, там список уважаемых музыкантов. Мне кажется замечательно, когда есть возможность нам сыграть музыку, а зрителям послушать и получить удовольствие», — приглашает всех желающих певец Валерий Сюткин.

Концерты начнутся в полдень и завершатся около десяти вечера. Ну и конечно, вход на фестиваль для всех любителей музыки свободный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие песни Валерий Сюткин планирует исполнить на фестивале «Наши в городе».

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