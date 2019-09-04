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  4. Огнетушитель упал на голову пожилой женщины в московском метро

Огнетушитель упал на голову пожилой женщины в московском метро

, 12:22 88

Пострадавшая ожидает приезда скорой помощи.

Фото : ТАСС/Кубединов Игорь

В Москве на голову пожилой женщины упал огнетушитель. Инцидент произошел в вагоне столичного метро в среду, 4 сентября.

51-летняя пассажирка получила травмы головы и плечевых суставов в подземке на станции «Новокузнецкая». Женщина находится в сознании. В настоящий момент пострадавшая ожидает приезда бригады скорой помощи на другой станции московского метрополитена.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы и работники метро. О других пострадавших не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дрель упала на голову женщины во время прогулки с ребенком в Москве.

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