Ученые выяснили, что некоторые напитки способны спровоцировать развитие рака даже у здорового человека. Речь идет о газированных лимонадах и напитках с содержанием сока.

Публикации с результатами соответствующих исследований появились в издании The BMJ. Группа французских исследователей под руководством Матильды Тувье установила, что при ежедневном употреблении даже 100 миллилитров лимонада или фруктового сока существенно увеличивается риск развития онкологических заболеваний — с 18% до 22% вероятности появления рака.

«Перфект для 28 лет»: Поклонники Пугачевой обсуждают фото помолодевшей певицы

Исследователи в течение восьми лет наблюдали за более чем десятью тысячами добровольцев. Главным условием эксперимента было ежедневное употребление испытуемыми не менее 100 миллилитров одного из 97 предложенных прохладительных напитков. В их число входили натуральные соки без добавления сахара, лимонады, энергетики, различные молочные и спортивные напитки. «Меню» также делилось на содержащие сахар позиции и диетические наименования, в составе которых был либо только фруктовый сок, либо заменители сахара.

После завершения эксперимента в 2017 году и анализа результатов стало ясно, что к повышению риска приводят напитки из обеих групп. Ученые полагают, что это связано с гликемическим индексом и гликемической нагрузкой употребляемых добровольцами жидкостей. Другими словами, речь идет о количестве употребляемых углеводов с учетом скорости их усвоения и, как следствие, скоростью повышения уровня сахара в крови и скоростью и объемом выработки инсулина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая пища резко увеличивает раковую опухоль.