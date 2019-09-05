  1. Пятый канал
  4. ЦБ РФ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

ЦБ РФ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

, 8:51 Эфирная новость 17

Регулятор намерен облегчить жизнь российских водителей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Алексей Мальгавко, 5-tv.ru

Полисы обязательного и добровольного автострахования объединят в один документ. С таким предложением выступил Центробанк. Нововведение позволит автовладельцам не заключать в страховых компаниях два договора, а сразу оформить один. При этом он будет учитывать требования и ОСАГО, и каско. Планируется, что новые правила вступят в силу весной следующего года.

Но при этом получение единого полиса не будет обязательным. По желанию клиента страховые компании будут оформлять документы и старого образца.

Ранее 5-tv.ru писал, что искусственный интеллект удешевит каско для автомобилистов РФ на 10-30%.

Читайте также

+12° Днём +20°
Ночью +11°
66.50
-0.41 73.06
-0.14
Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!

Последние новости

9:00
Оксана Воеводина заявила, что Мухаммада V обманула предыдущая жена
8:51
ЦБ РФ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
8:44
Анна Седокова устроила скандал в клинике из-за обращения с ее сыном
8:37
Пластиковую упаковку хотят запретить в РФ из-за нового исследования
8:29
Кристина Асмус показала чудеса эквилибристики на фото
8:22
Назван срок размещения запрещенных ДРСМД ракет в США

Сейчас читают

Чехова рассказала, как живет маленький сын скончавшейся Стеллы Барановской
Иван Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки: «Великая!»
Почему жена Преснякова отдыхает на турецком курорте без мужа?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги