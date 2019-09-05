ЦБ РФ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

Полисы обязательного и добровольного автострахования объединят в один документ. С таким предложением выступил Центробанк. Нововведение позволит автовладельцам не заключать в страховых компаниях два договора, а сразу оформить один. При этом он будет учитывать требования и ОСАГО, и каско. Планируется, что новые правила вступят в силу весной следующего года.

Но при этом получение единого полиса не будет обязательным. По желанию клиента страховые компании будут оформлять документы и старого образца.

Ранее 5-tv.ru писал, что искусственный интеллект удешевит каско для автомобилистов РФ на 10-30%.