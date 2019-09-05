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  4. Группа «Любэ» впервые исполнила на сцене песню о Петербурге

Группа «Любэ» впервые исполнила на сцене песню о Петербурге

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Премьера состоялась в Ледовом дворце на вечере, посвященном Дню промышленника.

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Фото, видео : ТАСС/Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Группа «Любэ» впервые исполнила со сцены свою новую песню о блокаде Ленинграда. Премьера состоялась в четверг, 5 сентября, в петербургском Ледовом дворце — на вечере, посвященном Дню промышленника, под аплодисменты сотен зрителей. Вместе с ними аплодировал музыкантам и действующий губернатор города Александр Беглов. Он поздравил присутствующих с праздником, отдельно поблагодарив за труд ветеранов.

«Вы знаете, что наш город с самого начала своего строительства закладывался как индустриальный город нашей страны. 1704 год — Адмиралтейские верфи! <…> Первый пароход, броненосец, магистральный поезд и многое другое впервые было создано промышленниками нашего города. Наши промышленники заложили хорошие традиции, которые прошли испытания временем, и сегодня нашим промышленникам любые задачи по плечу», — отметил Беглов.

5-tv.ru

 

Градоначальник поблагодарил промышленников за рабочие места для жителей Санкт-Петербурга, за 48% поступлений городского бюджета, а также за то, что спасли промышленность города в тяжелые 1990-годы.

Песня «Санкт-Петербург, родной» Игоря Матвиенко на слова Джаханы Поллыевой в исполнении Николая Расторгуева появилась в сети в среду, 4 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группа «Любэ» представила клип на песню, посвященную Крымскому мосту.

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