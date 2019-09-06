«Переживу и это!» Элла Памфилова прокомментировала нападение на себя

5-tv.ru публикует подробности нападения на дом председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой.

Злоумышленник пробрался в дом главы ЦИК ночью 6 сентября в тот момент, когда женщина уже спала. Около часа ночи Элла Памфилова проснулась, услышав мяуканье кошки, которая просилась на улицу. Спустившись на первый этаж дома, она увидела незнакомого ей мужчину среднего роста.

МВД РФ

Элла Памфилова моментально среагировала на ситуацию и стала обороняться — бросила в мужчину стулом и начала его царапать. В ходе драки мужчина не произнес ни звука и поняв, что проигрывает схватку с женщиной, ударил ее несколько раз электрошокером в живот. Глава ЦИК потеряла сознание. В этот момент злоумышленник скрылся, ничего не похитив.

Придя в себя, Элла Памфилова вызвала полицию и скорую. Впоследствии она отказалась от помощи медиков.

Известно, что предполагаемый преступник вырвал фрагмент металлической сетки, огораживающей двор, после чего проник в дом через окно. Само строение никак не охраняется. Камерами видеонаблюдения жилище не оборудовано.

По словам Эллы Памфиловой, после пережитого она чувствует себя удовлетворительно.

« Нормально, все хорошо. Переживу и это », — заявила Элла Памфилова, комментируя произошедшее.

Основной версией инцидента, которая рассматривается правоохранительными органами, является ограбление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разбойное нападение совершено на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой.