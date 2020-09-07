День Тита и Варфоломея: что нужно и нельзя делать 7 сентября
Православные христиане в этот день почитают память святых Тита, прожившего 107 лет, и Варфоломея, пострадавшего за веру в Армении.
Фото: www.globallookpress.com, podrobnosti.ua
В понедельник, 7 сентября, верующие чтят память святого Тита — проповедника и епископа с греческого острова Крит. Тит был учеником апостола Павла и поддерживал наставника во время его заключения в Риме. Святой Тит посвятил чтению Слова Божьего долгую жизнь — священнослужитель умер в возрасте 107 лет.
Также 7 сентября чествуют святого Варфоломея — проповедника из Армении. Язычники подвергли православного христианина мученической смерти в столице государства Баку: сначала ученика Иисуса распяли на кресте вниз головой, потом сняли с него кожу и обезглавили.
Что нужно делать 7 сентября в День Тита и Варфоломея
В этот день принято с самого утра отправляться в лес за грибами. По преданию, это последний день, когда из грибов можно делать соленья на зиму. Заготовки, приготовленные из грибов после, будут не пригодны в пищу. После 7 сентября грибы можно будет только жарить или варить. Однако на сбор грибов в День Тита и Варфоломея настоятельно не рекомендуется брать детей. Древнее поверье гласит — малышей может украсть леший.
Также 7 сентября можно «заговорить» чайный гриб. Рано утром над баночкой нужно прошептать заветное желание — оно обязательно сбудется.
В праздник Тита и Варфоломея настоятельно рекомендуется посетить баню — это очистит не только тело, но и душу. Помывшись 7 сентября в бане человек на долгое время обретет гармонию и душевный покой.
Что нельзя делать
Если за окном в День Тита и Варфоломея идет дождь — ни в коем случае нельзя прибегать к услугам экстрасенсов, целителей и, уж тем более, не стоит проводить какие-либо обряды самому.
В этот день не рекомендуется заниматься ремонтными или строительными работами, потому что через непродолжительное время все придется переделывать.
Приметы на 7 сентября в День Тита и Варфоломея
- перелетные птицы садятся на крыши — к дождливой, пасмурной осени;
- много грибов — к холодной и долгой зиме;
- ребенок родился 7 сентября — счастье придет к нему только в зрелом возрасте.
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