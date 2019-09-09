На этой неделе борцы за прекрасную Россию будущего и против ужасной России настоящего открыли для себя новые интересные факты. Московский техник Иван Подкопаев узнал, что если прийти с ножом на незаконную акцию и пшикнуть газом в полицейского, то сядешь на три года в колонию. Индивидуальный предприниматель из Мытищ Даниил Беглец узнал, что если напасть на полицейского во время задержания нарушителя и попытаться оттащить его, то сядешь на два года. Охранник Евгений Коваленко узнал, что если кинуть в полицейского мусорный бак, то и это наказуемо — сядешь на три с половиной года. Москвич непонятных занятий Кирилл Жуков узнал, что на незаконных акциях нельзя хватать полицейского за шлем — за это тоже уедешь. Ну и так далее.

Но самое поразительное открытие совершил для себя, конечно, 30-летний финансовый менеджер Владислав Синица. Он узнал, что если в весело-безбашенном стиле публично в Twitter пофантазировать о том, как детей полицейских и росгвардейцев будут похищать, насиловать, убивать, снимать все это на видео и затем присылать родителям, то и за это сажают. Что тут по-настоящему интересно? Нет, не то что люди, как бы вышедшие протестовать против допущенных, по их мнению, нарушений закона, тут же начали совершать уголовные преступления. Есть такой тип людей, для которых закон — это всегда только то, что должны им, и причем именно в таком виде, как им кажется. И никогда для них закон не то что должны соблюдать они сами. Именно такие типы сначала нападают пьяными на патрульных, а потом вопят «пааачччиму вы нарушили мои права», попадают в интернет и всех там веселят. Интересно тут то, насколько слабо представления этих людей о реальности стыкуются с тем, что есть на самом деле.

Тот же менеджер Синица, сидевший в теплом офисе и ворочавший какими-то солидными нулями, искренне думал, что если он подпишется псевдонимом и напишет свои фантазии об убийстве детей в правильном склонении и спряжении, то ему за это реально ничего не будет. Он так на суде и объяснял: типа нет, ни к чему не призывал, всего лишь рассуждал о том, что так и будет. Вы ничего не докажете. И вот это по-настоящему пугает.

Среди нас ходят люди, убежденные, что они не просто самые умные. Нет! Они убеждены, что в любой момент могут обмануть глупый закон, если применят секретный лайфхак. То есть совершат преступление, а потом скажут, что их не так поняли и они имели в виду совсем другое. Один скажет, что метанием мусорного бака, просто выражал эмоцию. Второй, что не тащил полицейского за шлем, а просто хотел приподнять забрало. Третий, что не призывал убивать, а рассуждал. И закономерно, что именно эти идиоты в итоге оказываются пушечным мясом по-настоящему хитрых людей. Тех, которые сначала высвистывают идиотов на противозаконные действия, потом картинно возмущаются тем, что идиоты отправляются в тюрьму, а сами годами выходят сухими из любых субстанций.