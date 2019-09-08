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  4. ЦИК: Андрей Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области

ЦИК: Андрей Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области

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Согласно предварительным данным Центризбиркома, он набирает 59,71% голосов после обработки 10% протоколов.

Фото : ТАСС / Лев Федосеев

Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области, кандидат от «Единой России» Андрей Чибис лидирует на выборах губернатора с 59,71% голосов после обработки 10% протоколов, сообщает ЦИК.

На втором месте кандидат от ЛДПР — Максим Белов, у него 16,24%. На третьем — представитель КПРФ Михаил Антропов с 7,64%.

Далее следует Геннадий Тупикин от «Партии пенсионеров» (5,60%). На пятом месте — Василий Буров от «Справедливой России», у него 4,41%. На последнем Виталий Измайлов от «Гражданской платформы» — 3,85%.

Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в марте этого года.

8 сентября Единый день голосования состоялся в 85 регионах нашей страны. Прошли выборы разных уровней: в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов избирали губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

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