  1. Пятый канал
  4. Подростки могут получить право водить машину в сопровождении взрослых

Подростки могут получить право водить машину в сопровождении взрослых

, 7:15 Эфирная новость 19

Сдавшим экзамен подросткам могут разрешить управлять автомобилем с опытным сопровождающим.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : YAY/TASS, 5-tv.ru

В ГИБДД готовят очередную реформу подготовки водителей. В первую очередь изменения коснутся мотоциклистов, им права хотят выдавать не с 18, а с 20 лет.

При этом сначала они получат удостоверения с новой категорией — А2, которая позволяет ездить только на маломощных мотоциклах в течение первых двух лет.

А вот автомобилистам готовят послабление — в процессе обучения выезжать на дорогу разрешат несовершеннолетним. Правда лишь в сопровождении опытного инструктора. Поправки в закон «О безопасности дорожного движения» в ближайшее время поступят на рассмотрение в Госдуму.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Госавтоинспекции прокомментировали введение предлагаемых нововведений.

Читайте также

+12° Днём +21°
Ночью +13°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Последние новости

7:36
Видео: Как в Дагестане отмечали победу Хабиба Нурмагомедова в главном бою года
7:29
Видео: Каким был День начала блокады Ленинграда 78 лет спустя
7:23
Лена Миро заявила, что россиянок за границей можно узнать по высокомерному выражению лица
7:15
Подростки могут получить право водить машину в сопровождении взрослых
7:08
Фото: Внучка королевы Великобритании Зара Тиндолл упала с лошади на турнире
7:01
Лайфхак: Как мгновенно очистить картофель в мундире — видео

Сейчас читают

Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!
Юлия Барановская разбила губу мужчине на собрании в школе сына
«Петя не из тех, кто опускает руки»: Бывшая жена Чернышева о болезни Заворотнюк

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев