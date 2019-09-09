Подростки могут получить право водить машину в сопровождении взрослых

В ГИБДД готовят очередную реформу подготовки водителей. В первую очередь изменения коснутся мотоциклистов, им права хотят выдавать не с 18, а с 20 лет.

При этом сначала они получат удостоверения с новой категорией — А2, которая позволяет ездить только на маломощных мотоциклах в течение первых двух лет.

А вот автомобилистам готовят послабление — в процессе обучения выезжать на дорогу разрешат несовершеннолетним. Правда лишь в сопровождении опытного инструктора. Поправки в закон «О безопасности дорожного движения» в ближайшее время поступят на рассмотрение в Госдуму.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как в Госавтоинспекции прокомментировали введение предлагаемых нововведений.