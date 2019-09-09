«В интересах Петербурга»: как Северная столица изменится при Александре Беглове

За все время работы на посту исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов активно встречался с гражданами, и люди почувствовали новую динамику, его заинтересованность придать городу новое развитие. Его программа, как он сам утверждает, отвечает запросам граждан.

Максим Облендер расскажет подробнее.

Это один из самых длинных коридоров Смольного, а это галерея портретов петербургских градоначальников — 72 человека. От момента основания города до наших дней, от Александра Меншикова до Георгия Полтавченко. А вот — место, где скоро появится портрет 73-го губернатора. Сегодня уже с уверенностью можно назвать его имя — Александр Беглов.

До официального вступления в должность еще пройдет несколько дней, но уже сразу после объявления предварительных результатов голосования Александр Беглов дает понять: времени на раскачку не будет

«Рабочий день начинается с оперативки, подведение итогов прошлой недели, постановка задач на новую. Еще, это подготовка к зиме, это бюджет Санкт-Петербурга, который планируется на 2020, 2021, 2023 годы» — заявил Александр Беглов.

Уверенная победа с серьезным отрывом — почти в 40 процентов — результат проделанной работы. Когда город почувствовал перемены к лучшему.

Благоустройство — ключевой момент программы Беглова. В Петербурге развернуто строительство арт-парка. На месте огромного пустыря в центре города не будет судебного квартала. Здесь появится парк, который уже называют нашим «Зарядьем». Вместе с тем еще в полусотне зеленых зон города благодаря команде Александра Беглова началось благоустройство. Это и многое другое определило выбор избирателей, говорят политологи.

«Команда очень сильно обновилась по сравнению с командой Полтавченко. Она омолодилась. У власти появилось другое лицо. Не пожилого чиновника, а лицо молодое, энергичное, эффективное», — поясняет политолог Олег Матвейчев.

Серьезная реформа ждет транспортную систему — закуплены скоростные трамваи «Чижики», те, что могут ездить в два раза быстрее обычных. Планируется построить новые пересадочные узлы и железные дороги в пригороде, в целом улучшается вся инфраструктура Петербурга.

«Есть программа, которая должна изменить внешний вид остановок, информации, которая на них располагается. Делается новая комплексная система управления городским транспортом. Она будет позволять создавать сервисы, которые будут помогать пассажирам», — рассказывает исполняющий обязанности директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Владимир Шведченко.

Новой команде предстоит сделать город еще привлекательнее для горожан и туристов. По предложению градоначальника президент принял решение о введении электронных виз, тех кто едет к нам не больше чем на восемь дней. В следующем году Петербург принимает — ЕВРО-2020, его гости непременно оценят нововведение.

«Для города это однозначный плюс — это позволит упростить визовый режим и это увеличит туристический поток», — поясняет эксперт в туристической сфере Тенгиз Репрыщев.

В этом году, кстати, Северная столица планирует приять на десять процентов больше гостей, чем в прошлом. Но есть и другие важные показатели. Растет промышленное производство. Развиваются новые направления. Петербург уже сейчас IT-столица, столица робототехники и программирования. И это только начало: правительство города вместе с крупнейшими компаниями страны учредили новый Фонд поддержки инноваций. Который будет поддерживать стартапы, способные кардинально изменить структуру экономики Северной столицы.

«Я думаю, что экономическая политика она продолжится. Поскольку те ориентиры, которые взяты в стратегических документах. Таких, как стратегия 2035, 18 городских программ, четыре направления — умный, комфортный, открытый и безопасный город. И самое главное — это реализация 12 нацпроектов, которые захватывают, в том числе, и территорию Петербурга», — поясняет президент Высшей школы экономики Александр Ходачек.

Глобальные перемены ждут и удаленные районы. К новостройкам власти планируют подвести дороги, 120 километров — только в этом году. Там же продолжится возведение школ и больниц. По поручению Александра Беглова ускоренными темпами реализуется проект бережливая поликлиника — в нем уже 110 учреждений.

«Мы можем посмотреть динамику за прошедшие три года. В 2017 году комитет сдал 25 объектов, в 2018 — пятнадцать, в этом году мы уже сдали 15 объектов уже по состоянию на сегодняшний день и собираемся еще столько же сдать до конца года», — заявил председатель комитета по строительству Леонид Кулаков.

Инженер-строитель по образованию, выпускник Ленинградского ВУЗа, опытный управленец Александр Беглов четко дал понять — знает о больных местах города. В ближайшие несколько лет в городе на Неве откроют десять станций подземки, планируется масштабный капремонт исторических фасадов — 255 домов-памятников. В общем, все, как в его предвыборном лозунге «В интересах Петербурга».

В его программе четыре пункта — сделать город открытым, умным социальным и комфортным — это ключевые задачи на ближайшие пять лет. Называйте как угодно, хоть «пятилеткой», но именно эти пункты должны сделать северную столицу мегаполисом мирового уровня.