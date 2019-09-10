Цены на авиабилеты в России рекордно подорожали

Цены на авиабилеты в этом году достигли рекордных значений. Такого подорожания не было с кризисного 2008 года.

По данным Росстата, стоимость перелета в эконом-классе с января по август 2019 года выросла на четверть. Эксперты объясняют это увеличение резким скачком цен на топливо.

В Минтрансе собираются принять меры и обещают уже в сентябре снижение стоимости.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, тему подорожания авиаперелетов на Восточно-экономическом форуме (ВЭФ) поднимал Владимир Путин. Президент заметил главе «Аэрофлота», что рост тарифов не может опережать инфляцию. И потребовал исправить ситуацию.

В свою очередь, начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума сообщила, что с января 2019 года стоимость авиабилетов в России возросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.