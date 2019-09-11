Новый Apple: радикально инновационные цены при отсталой технологии

Самую ожидаемую новинку от Apple с треском разносят на форумах. 11-й iPhone презентовали накануне, судя по отзывам многочисленные поклонники гаджета разочарованы.

Концепция поменялась — технологической революции не произошло. Да, новые смартфоны от Apple iPhone 11 уже назвали самыми мощными, вот только цены такие, как будто выпустили что-то, радикально инновационное.

Максимально прокаченный Pro Max будет стоить 132 тысячи рублей. И как отмечают эксперты — такие деньги фанатам бренда придется отдать за вчерашние достижения китайских производителей.

Самые большие насмешки вызвал дизайн и это неожиданно. Из-за трех тыловых камер, iPhone сравнивают с эклектической плиткой.

Может быть начинка порадует пользователей? Выяснял Кирилл Поляков.