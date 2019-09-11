  1. Пятый канал
  4. Новый Apple: радикально инновационные цены при отсталой технологии

Новый Apple: радикально инновационные цены при отсталой технологии

, 19:06 Эфирная новость 8

Самую ожидаемую новинку от Apple с треском разносят на форумах. Фанаты в шоке и глубоко разочарованы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru

Самую ожидаемую новинку от Apple с треском разносят на форумах. 11-й iPhone презентовали накануне, судя по отзывам многочисленные поклонники гаджета разочарованы.

Концепция поменялась — технологической революции не произошло. Да, новые смартфоны от Apple iPhone 11 уже назвали самыми мощными, вот только цены такие, как будто выпустили что-то, радикально инновационное.

Максимально прокаченный Pro Max будет стоить 132 тысячи рублей. И как отмечают эксперты — такие деньги фанатам бренда придется отдать за вчерашние достижения китайских производителей.

Самые большие насмешки вызвал дизайн и это неожиданно. Из-за трех тыловых камер, iPhone сравнивают с эклектической плиткой.

Может быть начинка порадует пользователей? Выяснял Кирилл Поляков.

Читайте также

+20° Днём +22°
Ночью +15°
65.43
-0.01 72.22
-0.08
Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

Последние новости

19:10
«Очень много дел»: Марк Горонок рассказал о самочувствии после страшного ДТП
19:06
Новый Apple: радикально инновационные цены при отсталой технологии
18:50
Стала известна причина смерти российского военного в Армении
18:43
В Дагестане отпраздновали 20-летие победы над международными террористами
18:25
В правительстве РФ поручили прекратить действие советских актов
18:18
Названы наиболее востребованные у россиян предметы одежды

Сейчас читают

Первым городом с четырехдневной рабочей неделей может стать Петербург
«Красавица растет» — Алла Пугачева похвасталась единственной внучкой
Британский генерал призвал готовиться к новой «Большой игре» с Россией

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев