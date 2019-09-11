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В Петербурге спасают жизнь актеру из «Улиц разбитых фонарей»

, 18:10 220

Марк Горонок попал в страшную аварию в пригороде Северной столицы и теперь врачи буквально собирают его по частям.

Фото: Instagram.com @markgoronok

В Петербурге врачи спасают жизнь актеру из сериала «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный».

Марк Горонок попал в страшную аварию в пригороде Северной столицы и теперь врачи буквально собирают его по частям. Как сообщает Мойка78 со ссылкой на его супругу, у мужчины было уже две операции. Врачи пока не могут сказать, можно ли будет спасти руку актера, которая пока скреплена пластинами и каркасами.

Также в больнице находится его 70-летняя мать, которая в момент ДТП также находилась в автомобиле.

Как стало известно 5-tv.ru, Марк Горонок поступил в тяжелом состоянии в НИИ им. Джанелидзе еще 2 сентября. Около недели находился в реанимационном отделении.

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