Бизнес в огне: Конкуренция транспортных компаний в Ленобласти переросла в боевые действия

Штрафы не помогают. Необходима конфискация. Нижегородский парламент внес в Госдуму законопроект, разрешающий изымать автобусы у нелегальных перевозчиков. Сфера эта до сих пор одна из самых криминальных. Черный нал, бесправные водители, старая техника — все это благодатная почва для маршруточных войн.

Одно из сражений произошло в ночь на среду, 11 сентября, в Ленинградской области, где злоумышленники разом сожгли 12 автобусов. Кому это выгодно? — расследование провел корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео, на котором виден момент поджога маршруток в Кингисеппе.