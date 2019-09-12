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Бизнес в огне: Конкуренция транспортных компаний в Ленобласти переросла в боевые действия

, 2:31 Эфирная новость 10

Пожар, который произошел в ночь на 11 сентября в Кингисеппе, уничтожил 12 микроавтобусов. Ущерб, нанесенный владельцу маршруток, превышает 30 миллионов рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Штрафы не помогают. Необходима конфискация. Нижегородский парламент внес в Госдуму законопроект, разрешающий изымать автобусы у нелегальных перевозчиков. Сфера эта до сих пор одна из самых криминальных. Черный нал, бесправные водители, старая техника — все это благодатная почва для маршруточных войн.

Одно из сражений произошло в ночь на среду, 11 сентября, в Ленинградской области, где злоумышленники разом сожгли 12 автобусов. Кому это выгодно? — расследование провел корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео, на котором виден момент поджога маршруток в Кингисеппе.

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