Видео: Девушка с GoPro на голове сорвалась с вершины водопада на Гавайях

Шокирующие кадры невероятного спасения на Гавайях. Девушка с камерой GoPro решила полюбоваться видами и подошла к самому краю водопада. Но неожиданно сорвалась и полетела вниз с огромной высоты. Через несколько секунд пострадавшая оказалась под водой, однако несмотря на тяжелые травмы, ей удалось всплыть и выбраться на берег.

В итоге у девушки — переломы десяти ребер и лопатки. Врачи говорят, она еще легко отделалась. Это видео сейчас набирает популярность в интернете, пользователи желают везучей путешественнице скорейшего выздоровления.

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