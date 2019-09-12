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  4. Видео: Девушка с GoPro на голове сорвалась с вершины водопада на Гавайях

Видео: Девушка с GoPro на голове сорвалась с вершины водопада на Гавайях

, 6:33 Эфирная новость 50

Отпуск 27-летней Хизер Фримен едва не стоил жизни. Теперь шокирующие кадры падения с высоты опубликованы в сети.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © West Coast Surfer, 5-tv.ru

Шокирующие кадры невероятного спасения на Гавайях. Девушка с камерой GoPro решила полюбоваться видами и подошла к самому краю водопада. Но неожиданно сорвалась и полетела вниз с огромной высоты. Через несколько секунд пострадавшая оказалась под водой, однако несмотря на тяжелые травмы, ей удалось всплыть и выбраться на берег.

В итоге у девушки — переломы десяти ребер и лопатки. Врачи говорят, она еще легко отделалась. Это видео сейчас набирает популярность в интернете, пользователи желают везучей путешественнице скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru публиковал истории пятерых людей, чудом выживших в теракте 11 сентября 2001 года.

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