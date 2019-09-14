Беглов выдвинет Валентину Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил на встрече с журналистами в субботу, 14 сентября, о намерении после вступления в должность выдвинуть Валентину Матвиенко сенатором от города в Совет Федерации.

Глава города подчеркнул, что в Северной столице ведется множество проектов связанных с федеральным центром, а также есть глобальные задачи для развития инфраструктуры, требующие большого финансирования.

«Для координации этих действий, никакой интриги здесь нет, мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», — завил Беглов.

В настоящее время бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации, будучи также сенатором от петербургского правительства.

Инаугурация губернатора Санкт-Петербурга после выборов 8 сентября 2019 года назначена на 18 сентября.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, уверенную победу в них одержал действующий губернатор Северной столицы Александр Беглов.