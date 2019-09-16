Гороскоп на 16 сентября: Стрельцы, учитесь постоять за себя

Вы знаете вкус успеха, Рак, и у вас есть понимание, что такие вещи не происходят в одночасье. Поверьте, вы на правильном пути. На самом деле, вы, кажется, прокладываете свой собственный путь к цели. Пока вы продолжаете делать так, все будет хорошо. Для некоторых это может быть непростым временем. Не позволяйте однообразию одолеть вас. Прямо сейчас это важный момент в вашей жизни. Вы находитесь на пороге чего-то большего. Другим, возможно, придется позволить себе обновить свои навыки.

Это переходный период для вас, Близнецы. Что-то заканчивается, для того, чтобы дать дорогу новому. С этими изменениями может быть трудно справиться, поэтому сохраняйте веру. На другом конце вас ждет славное перерождение. В деловых вопросах смена позиции или другие решения могут помочь двигаться вперед.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, чтобы экономить деньги так же, как и на зарабатывании денег.

Вся эта тяжелая работа, наконец, окупается, Телец. Вы находитесь на пути к радости, изобилию и счастью. Насладитесь тем, что предлагает этот момент. Но не стоит спешить. Заземлите свою энергию. Это даст вам возможность лучше контролировать ваши финансовые возможности. Сейчас вы можете обеспечить свое будущее.

Овны, каждый раз, когда вы чувствуете, что застряли или не можете двигаться, это, вероятно, по вашей собственной воле. Вы можете выбрать движение в любом направлении. Все, что вам нужно сделать, это поставить одну ногу перед другой. Грядут перемены и выбор того, что вы уже знаете, просто даст вам результаты, которые у вас уже есть. Используйте этот день, чтобы обдумать свой следующий ход и навсегда изменить игру для себя.

Вы можете выбрать путь в любом направлении, какой захотите, Овны. Все, что вам нужно сделать, это начать движение. Близнецы, это переходный период для вас. Старое заканчивается, потому что начинается новое. Девы, это только начало. Насладитесь чувством безопасности. Вы это заслужили.

Лев — гороскоп на сегодня, 16 сентября

Войдите в режим действия, Лев. Есть вещи, которые требуют вашего внимания. Если вы собираетесь отплыть и беспрестанно думать о том, что будете делать после прибытия, это все равно, что считать цыплят до их вылупления. Сосредоточьтесь на том, что происходит сейчас. Потратьте время, чтобы подумать о каждом вашем шаге, а не о том, что вы будете делать с наградами.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, чтобы сеять.

Дева — гороскоп на сегодня, 16 сентября

Девы, у вас одинаково хорошо получается добиваться поставленных цель на работе и приносить пользу обществу. Это только начало. Продолжайте оставаться открытыми миру. Вселенная готова одарить вас своими подарками, нужно только правильно ими воспользоваться.

Космический совет: найдите новые способы обезопасить свое будущее.

Весы — гороскоп на сегодня, 16 сентября

Алмазы добываются под давлением, Весы. Для того, чтобы что-то получить, необходимо приложить к этому определенные силы. Стресс, беспокойство и бессонные ночи окупятся. Расставьте приоритеты в отношении того, чему вы уделяете больше всего своего времени и энергии.

Космический совет: перенаправьте свою энергию на важные задачи.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября

Скорпион — гороскоп на сегодня, 16 сентября

Скорпион, пришло время принять активные меры. Некоторые события могут оказаться вне вашего контроля. Конечно, есть небольшая вероятность того, что вы можете потерпеть неудачу или не достигнуть желаемого пункта назначения в данное время. Но можете ли вы представить, как изменится ваша жизнь, когда вы повернете колесо фортуны?

Космический совет: пришло время взять на себя личную ответственность за свои мысли и действия.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 16 сентября

Умение постоять за себя изменит вашу жизнь, Стрелец. Скажите «нет» тому, что отнимает у вас слишком много времени и энергии. Один из способов сделать себя незаменимым — это быть лучшим в том, где не смогли другие. Создайте свою нишу. Ведение бизнеса означает быть эффективным и действенным, добиваться качественных результатов за меньшее время.

Космический совет: сделайте себя незаменимым, сосредоточившись на том, что вы делаете лучше всего.

Козерог — гороскоп на сегодня, 16 сентября

Хороший результат занимает время, а идеальный требует еще большего вложения сил и средств. Козерог, все в конечном итоге встанет на свои места. На данный момент необходимо сосредоточиться на том, чтобы полностью воплотить поставленную задачу. Космический совет: медленно, но упорно вы доберетесь до цели.

Водолей — гороскоп на сегодня, 16 сентября

Водолей, есть вещи, которые не заслуживают вашего внимания. Есть вероятность, что вы печалитесь по некоторым моментам жизни, которые вне вашего контроля. Представьте, чего бы вы могли достичь, если бы решили использовать эту энергию продуктивно.

Космический совет: отрекитесь от вещей, которые занимают у вас слишком много времени.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 16 сентября

Рыбы, не все люди честные. Это тот урок, который вам уже пришлось выучить. Умение отличать тех, кто говорит и делает, и тех, кто просто разглагольствует. Доверьтесь своей интуиции, когда внутренний голос подсказывает вам держаться подальше от некоторых людей.

Космический совет: защитите свои интересы.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября.