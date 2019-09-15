Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября

Общий фон недели с 16 по 22 сентября будет связан с тем, что практические дела и результаты будут сложно даваться из-за мечтательности, необязательности, рассеянности и завышенного самомнения. Преодолеть эту тенденцию помогут терпение, настойчивость и сила воли.

Специально для читателей 5-tv.ru астролог Сергей Седашёв составил астрологический прогноз, который поможет извлечь из этого периода максимум пользы.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя будет скорее напряженная. В основном это может быть связано с тем, что вы сами можете проявить бестактность или грубость. Возможны ссоры, скандалы, недоразумения. Многие из них могут проявиться в личной жизни. Берегите своих близких и ваши отношения!

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов продолжается очень гармоничный и удачный период. Вы по-прежнему проявляете собранность и целеустремленность, а на этой неделе к ним добавятся спокойствие, глубина и уверенность в себе. Всю эту положительную энергию стоит направить на материальные цели, благосостояние, а также личные отношения.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит неделя со смешанным влиянием. С одной стороны, возможны вспыльчивость, порывистость и склонность к спорам. А с другой стороны, удастся объясниться, все разложить по полочкам, и, может быть, извиниться, если нужно. Что перевесит в итоге, покажет сама жизнь.

Рак — гороскоп на неделю

Раки будут испытывать различные влияния планет, но больше положительных. Собранность, спокойствие, энергичность, ведущая к выполнению практических дел — вот то, что поможет гармонично прожить следующую неделю. Помешать могут бестактность или слова, вырвавшиеся не к месту и не вовремя.

Лев — гороскоп на неделю

Львы будут по-прежнему на коне. Обаяние, общительность, способность договориться и увидеть точки соприкосновения, найти приемлемый для всех результат — вот ваши козыри на следующей неделе. Возьмите их и двигайтесь к вашим целям! Иногда возможны нервозность или периоды плохого настроения, но это ненадолго и серьезно не повлияет на ситуацию.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев на предстоящей неделе главной особенностью будет энергичность. Если не будете разбрасываться энергией, вы сможете успеть все, что задумали и даже больше. Главное избегать ссор, конфликтов и разбазаривания энергии.

Весы — гороскоп на неделю

Весам на следующей неделе будут свойственны общительность и разговорчивость. Также будет присутствовать особое ощущение шарма, красоты и обаяния. Неделя хороша для построения личных отношений, творчества, общения и посещения интересных мероприятий.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит положительная неделя. Главный ее плюс — это способность направить внутреннюю энергию в нужное русло. Благодаря этому, вы сможете от внутренних терзаний и переживаний перейти к целенаправленным действиям и достижению результатов. Иногда могут накатывать дурные эмоции, но вы с ними справитесь, в чем вам поможет особая внутренняя выдержка.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Главной задачей для вас будет избегать конфликтов и споров, и опираться на мягкость и обаяние. С помощью красивых слов вам удастся убедить окружающих лучше, чем с помощью настойчивости и давления.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам на следующей неделе будут помогать практичность и настойчивость. Пустые разговоры и желание получить что-то «за красивые глаза», напротив, не помогут. Возможны некоторая нервозность и разбросанность. Несмотря на это, соберитесь и действуйте! У вас есть все необходимое, чтобы двигаться к вашим целям. Большинство планет будут оказывать на вас положительное влияние.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит позитивная неделя. Вам удастся четко сформулировать свои идеи и обаятельно подать их так, чтобы окружающие согласились и вдохновились. Для вас возможны перепады настроения, но не столь серьезные, чтобы разрушить общий положительный фон недели. Энергии благоприятствуют общению и донесению ваших идей до окружающих.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб продолжается период повышенной конфликтности. Возможны ссоры или обиды. Не принимайте близко к сердцу возникающие недоразумения. Поддерживать вас будет хорошее самочувствие и общее ощущение комфорта.

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