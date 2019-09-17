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Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей

, 15:40 Эфирная новость 47

Оскароносный режиссер преодолел непростой путь к сердцу зрителя.

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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru

Сегодня юбилей у выдающегося актера и оскароносного режиссера Владимира Меньшова. С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».

Дебют Владимира Меньшова в большом кино — и сразу же успех. 15 миллионов советских зрителей посмотрели картину «Человек на своем месте». Для выпускника школы студии МХАТ, потерпевшего фиаско в нескольких театрах столицы — это и правда важная победа, когда многие не верили, а он — даже сомневаясь сам в себе — снова шел на пробы.

Кстати, не простой путь к сердцу зрителя лежал через профессию токаря. Самые интересные факты из жизни Владимира Меньшова собрала Елена Лихоманова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 17 сентября лидеру The Prodigy Киту Флинту исполнилось бы 50 лет.

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