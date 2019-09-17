Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю осуществляли проверку по охране морских биологических ресурсов в районе банки Кито-Ямато в Японском море (180 миль к юго-востоку от залива Находка), в исключительной экономической зоне РФ и подверглись вооруженному нападению граждан КНДР, осуществлявших незаконный промысел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Всего российскими пограничниками было обнаружено две северокорейские шхуны, а также 11 мотоботов. Одна из них, на которой находились более 20 рыбаков, была задержана.

Однако со второго судна, на котором было 45 человек, на сотрудников ФСБ было совершено вооруженное нападение. В результате трое военнослужащих РФ получили ранения различной степени тяжести.

Подчеркивается, что корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности.

Ранее в российских территориальных водах Японского моря российские пограничники поймали китайских браконьеров.