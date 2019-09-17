  1. Пятый канал
  4. Северокорейские рыбаки напали на пограничников РФ в Японском море — ФСБ

Северокорейские рыбаки напали на пограничников РФ в Японском море — ФСБ

, 16:49 22

Трое российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю осуществляли проверку по охране морских биологических ресурсов в районе банки Кито-Ямато в Японском море (180 миль к юго-востоку от залива Находка), в исключительной экономической зоне РФ и подверглись вооруженному нападению граждан КНДР, осуществлявших незаконный промысел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Всего российскими пограничниками было обнаружено две северокорейские шхуны, а также 11 мотоботов. Одна из них, на которой находились более 20 рыбаков, была задержана.

Однако со второго судна, на котором было 45 человек, на сотрудников ФСБ было совершено вооруженное нападение. В результате трое военнослужащих РФ получили ранения различной степени тяжести.

Подчеркивается, что корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности.

Ранее в российских территориальных водах Японского моря российские пограничники поймали китайских браконьеров.

Читайте также

+9° Днём +11°
Ночью +6°
64.12
0.29 70.60
-0.07
Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу

Последние новости

16:58
«Жар-птица!»: Подписчики оценили эффектный наряд Тины Канделаки
16:49
Северокорейские рыбаки напали на пограничников РФ в Японском море — ФСБ
16:42
«Шикарные!» Лобода похвасталась «бесконечными» ногами на борту частного самолета
16:30
Глава Эстонии заявила о самостоятельности переговоров с Россией
16:19
Как изменилась звезда 80-х Валентина Легкоступова?
16:08
Кокорин и Мамаев подняли спортивные показатели белгородской колонии на 30%

Сейчас читают

Волочкова лично поздравила Эдгарда Запашного со 100-летием цирка — видео
Екатерина Боярская призвала поклонников носить красное
Серябкина решила заняться сексуальным воспитанием поклонников — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев