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  4. Беременная невеста умерла по дороге на собственную свадьбу

Беременная невеста умерла по дороге на собственную свадьбу

, 5:36 Видео 228

Трагедия разыгралась в бразильском городе Сан-Паулу в прошедшее воскресенье.

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Фото, видео: Instagram @tenente_bahia87

Беременная невеста скончалась от инсульта по пути к алтарю. 30-летняя медсестра Джессика Гедес была на шестом месяце беременности. 29-недельного ребенка врачам удалось спасти. Сейчас девочка, которую назвали София находится в отделении интенсивной терапии новорожденных.

Как пишет Daily Mail, трагедия разыгралась в минувшее воскресенье, 15 сентября в бразильском городе Сан-Паулу. Остались последние кадры счастливой невесты, которые были сняты буквально за секунды до того, как она отправилась в церковь. По дороге в машине Джессика потеряла сознание.

Тем временем жених — 31-летний лейтенант Флавио Гонсалвез ждал возлюбленную у алтаря, удивленный тем, что она опаздывает, когда к нему прибежала взволнованная сестра невесты и рассказала, что случилось. Флавио бросился к машине, и Джессика даже на мгновение пришла в себя, взглянула на любимого и вновь отключилась.

«Я вытащил ее из лимузина, начал оказывать первую помощь и попросил помощи у моих друзей-пожарных, которые были там в качестве гостей», — рассказал журналистам жених, который восемь лет проработал спасателем.

Джессику отвезли в государственный родильный дом в центре Сан-Паулу, однако из-за сложности дела перевели в частную клинику. Медики успели сделать экстренное кесарево сечение и спасти жизнь ребенку, но помочь матери не смогли.

Девочка родилась весом 930 грамм и ростом 34 сантиметра. Медики говорят, что в больнице ей придется провести не менее двух месяцев. Когда все было кончено, отец-одиночка обнаружил, что его медицинская страховка не покрывает расходов. Тогда друзья рассказали о трагедии в интернете и за пару дней собрали более 100 тысяч реалов (около полутора миллионов рублей). Семья также приняла решение пожертвовать здоровые органы Джессики для трансплантации. Невесту похоронили в среду, 18 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургские молодожены погибли во время медового месяца в Доминикане.

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