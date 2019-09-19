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  4. Экс-руководителей «Фукусимы» признали невиновными в халатности

Экс-руководителей «Фукусимы» признали невиновными в халатности

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Авария на атомной электростанции в Японии произошла в 2011 году после мощного удара цунами.

Фото: www.globallookpress.com /z03

В четверг, 19 сентября в Токио суд признал троих экс-руководителей компании-оператора японской атомной электростанции «Фукусима-1» невиновными в халатности. Об этом сообщает ТАСС.

Суд над топ-менеджерами компании-оператора Tokyo Electric Power начался в 2017 году. Предстояло выяснить, располагало ли руководство организации сведениями о том, что АЭС может пострадать от мощного цунами, достигающего в высоту 15 метров. В ходе разбирательства по делу суд пришел к выводу о невиновности руководителей компании.

ЧП на АЭС «Фукусима-1» произошло в 2011 году. В результате мощного удара волны, были прожжены защитные корпуса атомных реакторов, что стало причиной сильнейшего радиоактивного загрязнения на территории Японии. Из-за аварии пришлось эвакуировать несколько десятков тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в районе Фукусимы произошло новое землетрясение.

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