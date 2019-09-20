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  4. «Позитивчики!» Денис Клявер показал зажигательный танец с женой и сыном

«Позитивчики!» Денис Клявер показал зажигательный танец с женой и сыном

, 9:49 Видео 569

Видео артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @denisklyaver

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер поделился с подписчиками в Instagram новым видео. На кадрах 44-летний певец энергично танцует с женой Ириной и пятилетним сыном Даниэлем в парке.

«А чтобы не было холодно, танцуйте», — подписал видеоролик артист.

Поклонники оценили зажигательный танец и отметили, что семья Кляверов отлично подняла им настроение в холодные осенние дни.

«Позитивчики!»

«Какие же вы молодцы! Дружненько, весело и задорно. Излучаете позитивчик»;

«Позитивные, всего хорошего и доброго вашей семье!»

«Супер! У Вас замечательная семья!»

«Молодцы! Так и хочется пуститься в пляс», — написали фолловеры.

Денис Клявер состоит в браке с Ириной с 2010 года, вместе они воспитывают пятилетнего сына Даниэля. У певца есть еще двое детей — от второго брака сын Тимофей и дочка Эвелин от бурного романа с Евой Польной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денис Клявер восхитил фанатов, подняв на руки обоих сыновей.

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