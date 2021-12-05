Медики предупредили о вреде использования смартфона в туалете

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Игорь Рязов
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Опросы показали, что 57% британцев периодически пользуются телефоном или планшетом в клозете, а 8% признались, что всегда делают это.

Медики предупредили о вреде использования смартфона в туалете

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Британские ученые предупреждают об опасности развития заболеваний у людей, которые любят взять с собой в туалет смартфон или планшет для приятного времяпровождения.

Как пишет The Sun, недавние опросы показали, что время от времени телефоном в клозете пользуются 57% британцев, а 8% из них признались, что делают так всегда.

А между тем, предупреждают медики, это может нанести серьезный вред здоровью. Поскольку с телефоном человек предсказуемо проведет на унитазе больше времени, чем без него, это означает, что давление в прямой кишке увеличится, что в конце концов может привести к хроническим запорам и развитию геморроя.

А кроме того, если вы берете телефон в руки до того, как помоете их после туалета, на устройство попадают болезнетворные бактерии — от норовируса до сальмонеллы.

Ранее 5-tv.ru приводил результаты исследования, которое показало, что телефоны гораздо грязнее туалетов.

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