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Медики предупреждают о вреде использования смартфона в туалете

, 8:14 171

Опросы показали, что 57% процентов британцев периодически пользуются телефоном или планшетом в сортире, а 8% признались, что всегда делают это.

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Британские ученые предупреждают об опасности развития некоторых заболеваний людей, которые любят взять с собой в туалет смартфон или планшет для приятного времяпровождения.

Как пишет The Sun, недавние опросы показали, что время от времени телефоном в сортире пользуются 57% британцев, а 8% из них признались, что делают так всегда.

А между тем, предупреждают медики, это может нанести серьезный вред здоровью. Поскольку с телефоном человек предсказуемо проведет на унитазе больше времени, чем без него, это означает, что давление в прямой кишке увеличится, что в конце концов может привести к хроническим запорам и развитию геморроя.

А кроме того, если вы берете телефон в руки до того, как помоете их после туалета, на устройство попадают болезнетворные бактерии — от норовируса до сальмонеллы.

Ранее 5-tv.ru приводил результаты исследования, которое показало, что телефоны гораздо грязнее туалетов.

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