Оккупация нравов: в Эстонии начали преподавать историю национального гей-сообщества

Чему мы удивляемся? У Эстонии уже давно новая жизнь и новая история. И уже несколько десятков лет там успешно стирают все, что было связано с нашей страной. И активно интегрируют те «самые» западные ценности.

Смотрите! И эстонцы, и бойцы Красной Армии бок о бок сражались за независимость страны от нацизма. Они освобождали свою землю от оккупантов. И вот теперь прибалтов снова плавно, но планомерно оккупируют. Там уже маршируют солдаты НАТО, а что еще тревожнее началась оккупация социальная, нравственная.

К чему это? А к тому, что именно в Таллине студенты начали изучать с этого года историю эстонского гей-сообщества. Знаете, как это объясняют? Во, первых, это нужно для общего образования, а во-вторых, для социальной сплоченности молодежи. Видимо базовых семейных ценностей уже не хватает. Не случайно же Таллин называют столицей скандинавских геев.

Кирилл Захаров побывал на лекциях и узнал, что там есть не только теория, но и практика!

Основные занятия в Таллинском университете завершены и вот наступает время новых открытий. В этой аудитории свободных мест нет. Предмет, который здесь преподают, вызывает неподдельный интерес. Задание первое — на цветных бумажках анонимно изложить свои предпочтения предельно личного характера. Вчерашние школьники теперь исследователи истории местного гей-сообщества. В материале немного разбираются — после слов «детское порно» дружный смех. Диапазон пожеланий к разделам нового предмета огромен — от сексуального воспитания школьников до мужской проституции. Чтобы учесть все пожелания, придется создать кружки по интересам.

«Мы, наверное, разделим всех на три группы, самая популярная — проблемы адаптации в коллективе, когда все знают, что ты — гомо», — говорит педагог.

После профориентации нас попросили больше не снимать — чтобы не травмировать психику студентов. Историю местного сообщества в Таллиннском университете в этом году изучают впервые.

«Это важный предмет, так людям будет проще в обществе», — объясняет преподаватель фотографии и видеографии по имени Ян.

Преподаватели нововведение поддержали. А вот некоторые студенты, судя по нашему опросу, ЛГБТ-просвещению предпочли бы что-то более подходящее их основной специализации.

«Я учусь на офтальмолога. Мне бы лечебное дело больше изучать», — говорит студентка Мари.

«Я бы поучил что-то типа литературы или языки», — вторит ей Индрак.

Впрочем, гомо-образование в столице Эстонии кажется уже не остановить. Нововведение поддержали и в Таллиннском техническом университете — это сейчас в Эстонии модно и соответствует последним европейским тенденциям. Здесь есть на это деньги. Финансирование ЛГБТ-активистов в республике растет в геометрической прогрессии, и не только из госбюджета. Согласно подсчетам портала Objektiiv, в 2013-м на «гомопропаганду» выделялось 6000 евро, в следующем году — уже почти в четыре раза больше — 22 000 евро. В 2015-м эту сумму удвоили, через два года цифры приблизились к 70 тысячам, а в 2019-м сразу под сто.

«Мы работаем за счет правительственных фондов государства. Есть и пожертвования людей, но официально мы некоммерческая организация», — заявляет координатор ЛГБТ-ассоциации Эва Марта Сок.

Эта квартира в центре Таллина уже 11 лет — главный офис ЛГБТ-ассоциации Эстонии и уже восьмой год — информационный центр под названием «Расширяя свой мир». За декором в стиле пионерского лагеря и красочными занавесками — не менее радужные планы.

«Если у нас мероприятие, то здесь около сотни людей, даже тесновато, а вот здесь мы ведем статистику… Это, например, по ЛГБТ — дискриминации, а это по правам трансов».

Эва — одна из семи координаторов, которые трудятся здесь каждый день. Работает в библиотеке, с коллегами из других ЛГБТ-организаций, но главное это консультации, причем не только для взрослых.

«Сюда приходят и несовершеннолетние, правда, как бы неофициально — они здесь тусят. К нам ходят школьники даже такими группами — мы помогаем им с их вопросами, проводим исследования, чтобы улучшить их опыт», — объясняет девушка.

Ну а всем, кто против такого опыта для своих детей и пытается сопротивляться приходится непросто.

«Если бы я ее встретил, наверное, обидел грубо. Это надругательство над детьми».

Райво Оргусаар бизнесмен из Таллина ежедневно часами добирается до столицы. Несколько лет назад он переехал на хутор на юге страны, чтобы оградить дочь и будущих внуков от такого европейского сексуального просвещения.

На мотив известного французского канона воспитатель детсада рассказывает дошкольникам про половые органы, самоудовлетворение, близость и беременность. Расплачиваться за такое «удовольствие» приходится родителям — налогоплательщикам Эстонии.

«Государство через министерство социальных дел будет выделять миллионы евро на финансирование ЛГБТ-сообществ. На фоне того, что на покупку аппаратуры на больницы власти собирают деньги посредством благотворительных марафонов», — заявляет политолог Аллан Хантсон.

Впрочем, бороться с гей-пропагандой в Эстонии на законном уровне не получается. Большинство жителей эстонского города Раквере, подобно предкам, все еще по старинке придерживаются традиционных сексуальных отношений, однако на проведение в октябре у себя гей-кинофестиваля им все же придется раскошелиться. Чтобы было не хуже и не менее народно, чем, к примеру, на вот празднике традиционной еды. Перед судом оба мероприятия оказались равны.

Сколько не выступали местные гетеро против гей-кинофестиваля, все бесполезно.

«Для такого маленького города Раквере такие очень экстремальные вещи, они не принимаются гражданами», — говорит бывший мэр Раквере Андрес Яаадла.

Получается, отказаться от финансирования гей-мероприятия запрещают правила муниципального законодательного органа. Главный организатор фестиваля — известный в Эстонии руководитель ЛГБТ-хора Кейо Соомельт, завсегдатай национальных праздников, уже празднует победу.

«Были протесты и когда мы только начинали. И так мы попали во все новости, ТВ и газеты. Так что для нас скандалы — это еще более крутая и бесплатная реклама», — заявляет организатор гей-кинофестиваля Кейо Соомельт.

Для самих активистов, похоже, правила не писаны. В начале сентября эстонская прокуратура постановила, что не нашла ничего криминального в летней выходке художницы-феминистки и ЛГБТ-активистки Маре Тралла. Чтобы выразить свое несогласие с творчеством художника Марко Мяэтамма женщина на глазах у взрослых и детей, пришедших на выставку, разделась до гола и завесила ненавистные ей картины.

«Мы, те люди традиционные, будем ущемлены в своих правах, потому что законы на их стороне», — говорит общественный деятель, представитель объединения «Родители Эстонии» Сергей Тыдыяков.

В нескольких шагах от площади Свободы, где проводят главные праздники Таллина, с виду тихая и неприметная улочка Татари — ее называют гей-гетто. С профильными клубами, порно-кинотеатрами, секс-шопами и даже спец-саунами, где по пятницам устраивают гей-вечеринки, а в субботу свингер-пати. По слухам, постоянные спонсоры этих заведений — известные бизнесмены и политики, которые помогают гей-общине, не афишируя свою ориентацию. Хозяин одного из старейших таких клубов Таллина рассказал нам кто его постоянная клиентура:

«Взрослые дядечки, которые в рекламе не нуждаются. Их, итак, все знают».

После прихода к власти в Эстонии коалиции центристов и национал-консерваторов официальная поддержка мероприятий сексуальных меньшинств со стороны государства несколько снизилась. К примеру МИД Республики отказался поддерживать недавний гей-парад в Варшаве. Но общественники больше верят цифрам. В ближайшие два года правительство планирует потратить на проекты меньшинств еще около 400 000 евро.