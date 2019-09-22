Турнир UFC Fight Night 159 в Мехико закончился беспорядками. После признания главного поединка вечера между Яиром Родригесом и Джереми Стивенсом несостоявшимся, недовольные зрители закидали октагон и спортсменов бутылками и мусором.

Бой был отменен после того, как мексиканец случайно ткнул пальцем в глаз своему сопернику. Рефери был вынужден предоставить американцу пятиминутный тай-аут, после которого боец так и не смог продолжить схватку.

Зрители, которых в зале собралось более 20 тысяч, выразили несогласие с решением судьи и устроили бучу. В результате спортсменов эвакуировали с площадки. Даже после этого мексиканские болельщики продолжали нападки на Джереми Стивенса по пути в раздевалку.

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