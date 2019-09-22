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  4. В Мехико турнир UFC завершился беспорядками — видео

В Мехико турнир UFC завершился беспорядками — видео

, 10:20 Видео 60

После признания главного боя несостоявшимся, недовольные зрители закидали октагон и спортсменов бутылками и мусором.

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Фото, видео: Twitter @MMAFighting

Турнир UFC Fight Night 159 в Мехико закончился беспорядками. После признания главного поединка вечера между Яиром Родригесом и Джереми Стивенсом несостоявшимся, недовольные зрители закидали октагон и спортсменов бутылками и мусором.

Бой был отменен после того, как мексиканец случайно ткнул пальцем в глаз своему сопернику. Рефери был вынужден предоставить американцу пятиминутный тай-аут, после которого боец так и не смог продолжить схватку.

Зрители, которых в зале собралось более 20 тысяч, выразили несогласие с решением судьи и устроили бучу. В результате спортсменов эвакуировали с площадки. Даже после этого мексиканские болельщики продолжали нападки на Джереми Стивенса по пути в раздевалку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нейт Диас едва не устроил драку c командой Нурмагомедова на UFC 239.

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