Американский боец смешанных единоборств Нейт Диас во время турнира UFC 239 в Лас-Вегасе едва не устроил драку с командой своего российского коллеги Хабиба Нурмагомедова. Перед началом очередного поединка в рамках соревнований спортсмен из США направился в сектор, где находился россиянин.

На кадрах, снятых многочисленными очевидцами, видно, как Нейт Диас, проходя мимо команды Хабиба Нурмагомедова, отпускает в их сторону несколько высказываний. После его слов представители России вскакивают с мест и дело чуть не доходит до драки. В инцидент вмешивается охрана.

Стоит отметить, что оба бойца находились на турнире UFC 239 в качестве зрителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Нурмагомедов проведет бой с Порье.