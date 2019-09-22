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  4. Ученые предложили ввести Индекс самогона как показатель реальных доходов россиян

Ученые предложили ввести Индекс самогона как показатель реальных доходов россиян

, 21:49 Видео 21

Прошедшим летом самодельный алкоголь преимущественно производили жители Астрахани, Липецка, Новороссийска, Ульяновска и Саранска.

Фото: ТАСС / Владимир Смирнов

Эксперты Финансового университета при правительстве России провели исследование на предмет производства и потребления самогона в России. Такой необычный индикатор был взят за основу потому, что, по мнению специалистов, он отражает экономическое положение в стране.

В обзоре отмечается, что при ухудшении финансового положения население зачастую вынуждено отказаться от покупки легального алкоголя и начинает производить самодельный, ингредиенты для которого не требуют больших затрат. Соответственно, рост потребления кустарного алкоголя означает снижение реальных доходов граждан.

Сотрудники Финуниверситета провели прошедшим летом в различных регионах соцопрос и выяснили, что в городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5% респондентов известны примеры самогоноварения или изготовления вина в домашних условиях, а 1% сталкивался со случаями торговли самодельным алкоголем.

Более всего за указанный период времени самогоноварением занимались жители Астрахани, Липецка, Новороссийска, Ульяновска и Саранска.

Однако исследование показало, что в целом в России потребление самогона сокращается, из чего ученые делают вывод, что в ближайшее время будет наблюдаться рост реальных доходов граждан. Поэтому в Финуниверситете решили ввести новый индекс экономического кризиса — Индекс производства самогона.

Вместе с тем, ряд экспертов по изучению рынка алкогольной продукции считают, что социологическая выборка при подобных опросах должна быть в большей степени ориентирована на сельских жителей, а не городских.

Но специалисты сходятся во мнении, что такие исследования, помимо показателя экономического благополучия россиян, демонстрируют, в том числе потери бюджета из-за нелегального производства и потребления алкоголя, пишет URA.RU.

Ранее Минздрав РФ рассчитал безопасную дозу алкоголя на каждый день.

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