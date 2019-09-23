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  4. Трубы трещат по швам: в России начался отопительный сезон

Трубы трещат по швам: в России начался отопительный сезон

, 6:30 Эфирная новость 52

В первые же дни с разных регионов страны стали поступать десятки сообщений о коммунальных авариях.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Из регионов приходят десятки сообщений о коммунальных авариях. Во многих городах уже начался отопительный сезон. И не везде он проходит гладко. В Рязани при подключении тепла кипятком затопило сразу два дома. Старые трубы не выдержали давления и лопнули. Горячая вода хлынула по этажам.

«Вот так нам дают пробное отопление в доме. Не предупредив ничего. Потолок порвался», — рассказывает один из жильцов дома.

Такая же ситуация сейчас в Нижнем Тагиле, Оренбурге и Красноярске. Люди стараются лишний раз не покидать дома, опасаясь новых прорывов. Но потопы происходят не только в домах.

В Невском районе Петербурга под воду ушла часть улицы. Коммуникации там проверяли еще в преддверии отопительного сезона. А в другом районе Северной столицы из-за коммунальной аварии шесть домов вообще остались без воды.

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