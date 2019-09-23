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  4. Памятник Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске

Памятник Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске

, 16:15 Эфирная новость 10

Изваяние поставили в сквере института искусств, на том месте, где год назад заложили капсулу с прахом.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Красноярске, на родине Дмитрия Хворостовского, открыли памятник знаменитому баритону. Скульптуру установили в сквере у здания института искусств, которому присвоено имя оперного певца. В прошлом году на этом же месте была заложена капсула с его прахом.

На торжественную церемонию приехали члены семьи артиста — его вдова, дети и родители. Они отметили, что проект заслуженного художника России Владимира Усова, выбранный на конкурсе, лучше всего передает характер Хворостовского.

Дмитрий Хворостовский умер в ноябре 2017-го из-за опухоли мозга. Имя артиста присвоено Красноярскому театру оперы и балета, где он начинал свою карьеру, а также международному аэропорту Красноярск.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге открыли памятник Раневской.

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