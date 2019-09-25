Лавров «поблагодарил» США, что хотя бы ему дали визу

Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отреагировал на невыдачу виз членам нашей делегации на Генассамблее ООН.

Министр поблагодарил США за то, что хотя бы его пустили в Нью-Йорк. Об этом Лавров говорил на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран «астанинской тройки». Основной темой стала ситуация в зоне боевых действий в Сирии и в районах, где еще действуют отряды террористов.

А ранее об угрозе общемировой говорил президент Турции. И это ядерное оружие. Которое, как считает Рэджеп Эрдоган, все чаще используется для шантажа тех государств, у которого его нет.

«Неравенства между странами, обладающими ядерным оружием, и странами без него достаточно, чтобы подорвать глобальное равновесие. Нас, как и всех, беспокоит, что оружие массового поражения используется, как рычаг давления. Ядерное оружие нужно или запретить всем, или разрешить всем», — заявил с трибуны Эрдоган.

Также Эрдоган призвал реформировать Совет безопасности ООН. По словам турецкого лидера, мир гораздо шире пяти стран, которые являются постоянными членами. И этот состав давно пора увеличить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Госдеп США прокомментировал разгоревшийся дипломатический скандал между Россией и США.