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Елизавета II выступит с тронной речью перед парламентом

, 9:51 Видео 55

Британский парламент прерывает принудительные каникулы и уже сегодня возобновляет работу. Джонсон проиграл и может поплатиться за это должностью.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool

Британский парламент прерывает принудительные каникулы и уже сегодня возобновляет работу.

Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным решение Бориса Джонсона отправить депутатов на каникулы. И вполне возможно, сегодня же поплатится за это. Члены палаты Общин обсудят вынесение вотума недоверия премьеру и досрочные выборы.

Не исключено, что дату Brexit снова перенесут. Обсуждение этого вопроса зависит от того, что в тронной речи скажет королева Елизавета Вторая. Ее Величество также ждут в парламенте.

Примечательно, что сам Джонсон принимать участие в дебатах не будет — он находится на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, а перед депутатами выступит только на следующей неделе. Но премьер уже заявил, что в отставку не собирается, а выхода из ЕС добьется любыми способами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Борис Джонсон оконфузился во время посещения медцентра в Лондоне.

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