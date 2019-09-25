Елизавета II выступит с тронной речью перед парламентом

Британский парламент прерывает принудительные каникулы и уже сегодня возобновляет работу.

Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным решение Бориса Джонсона отправить депутатов на каникулы. И вполне возможно, сегодня же поплатится за это. Члены палаты Общин обсудят вынесение вотума недоверия премьеру и досрочные выборы.

Не исключено, что дату Brexit снова перенесут. Обсуждение этого вопроса зависит от того, что в тронной речи скажет королева Елизавета Вторая. Ее Величество также ждут в парламенте.

Примечательно, что сам Джонсон принимать участие в дебатах не будет — он находится на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, а перед депутатами выступит только на следующей неделе. Но премьер уже заявил, что в отставку не собирается, а выхода из ЕС добьется любыми способами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Борис Джонсон оконфузился во время посещения медцентра в Лондоне.